Fake news contre Emedia: L’interminable intention de falsifier l’information certifiée

Mardi encore, c’est la vidéo de l’émission Xorom ci cin de Dj Boubs, avec Alassane Samba Diop à ses côtés, venu livrer l’exclusivité de la décision des «7 sages» d’autoriser Yewwi Askan Wi à corriger ses erreurs sur la liste de Dakar qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux.



Et cela dans le but de faire croire que le Conseil constitutionnel est revenu sur sa décision en autorisant la liste nationale des titulaires de Yaw, rejetée, à participer aux élections.



Cette intention de nuire au Groupe Emedia a été également constatée le jour de la publication des résultats des recours ultimes des listes. Le Groupe Emedia se démarque de ces pratiques nauséabondes et restera toujours fidèle à son crédo : l’information certifiée à travers ses différents supports