Famille Omarienne: Ousmane Sonko reçu par Thierno Madani Tall

Ainsi, dans un tweet Ousmane Sonko salue l’accueil chaleureux qui lui a été accordé par le chef religieux, Thierno Madani Tall.



« Je remercie très sincèrement le guide Thierno Madani Tall, à qui j’ai rendu une visite de courtoisie hier après-midi, pour son accueil chaleureux », se réjouit-il. Ainsi, dit- il, “après une heure de discussions très agréables et profondes sur beaucoup de sujets, nous avons effectué ensemble la prière de Timis”.



Fasciné par l’ouverture l’esprit du khalife de la famille Omarienne, le maire de la ville de Ziguinchor demande « qu'Allah puisse lui accorder une longue vie de santé et de félicité et qu'il puisse agréer également les prières formulées pour le Sénégal".