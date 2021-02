Fandène: Un maçon se donne la mort par pendaison

Vendredi 5 Février 2021

Un drame est survenu hier à Fandène, précisément au village de Faye Faye. En effet, le nommé André Boucar Faye, maçon de son état, né le 27 janvier 1974, s’est donné la mort par pendaison, lit-on dans les colonnes du journal L'As.



C’est tôt le matin que les sapeurs-pompiers de Thiès ont débarqué au village, pour trouver le corps du défunt pendant à une corde suspendu à un arbre, non loin du village.



Ce qui laisse croire qu’il est passé à l’acte dans la nuit ou à l’aube. Le corps a été ensuite transféré à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et la gendarmerie a ouvert une enquête pour cerner les contours de cette affaire plus que douloureuse. Pour l’heure, c’est l’émoi et la consternation dans le village, où les commentaires vont bon train.

