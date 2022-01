Fann-Point E-Amitié et Gueule-Tapée-Fass Colobane: La mobilisation impressionnante de Barthélémy Dias Rédigé par leral.net le Samedi 15 Janvier 2022 à 09:50 | | 0 commentaire(s)| A Fann-Point E-Amitié et Gueule-Tapée-Fass Colobane, Barthélémy Dias a tenu une mobilisation impressionnante. Images partagées sur sa page Facebook, les populations des communes de Fann-Point E-Amitie et Gueule-Tapee-Fass Colobane, lui ont réservé un accueil exceptionnel. Il était en compagnie de son ami et frère, l’activiste Guy Marius Sagna.

« Cette belle mobilisation a fini de nous renseigner sur l'adoption de notre projet de ville "Dakar Bi Nu Bokk". Nos sincéres félicitations et remerciements aux candidats de la coalition Yewwi Askan wi, Palla Samb et Abdou Aziz Paye », s’est-il réjoui.



Les images d'une forte mobilisation....













