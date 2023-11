Farba Ngom à Amadou Bâ : « Nous savons qu’il y a partout des tendances. Mais l’enjeu, c’est l’élection, vous et le Président Macky Sall...» Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2023 à 00:14 | | 0 commentaire(s)|

C’est le temps de l’unité dans les rangs de la majorité dans la région de Matam que les responsables se sont adressés au candidat de la majorité, Amadou Bâ. La remise des fiches de parrainages a été le bon prétexte pour Farba Ngom pour retirer son engagement pour le Président Macky Sall mais naturellement, pour son choix. Le secrétaire national à l’organisation et à la mobilisation de l’APR reconnaît que les tendances dans les rangs de la majorité sont réelles. Mais il y a juste des enjeux qu’il faut avoir en ligne de mire. Il s’agit du dénominateur commun : Macky Sall. « Tous les responsables sont là, les maires, présidents de conseil départemental, députés, hauts conseillers de collectivités territoriales, membres du haut conseil économique social et environnemental, directeurs généraux etc… tout le monde est là même s’il y a des tendances, l’enjeu reste le Président Macky Sall, Amadou Bâ et l’élection présidentielle » a indiqué Farba Ngom qui rassure son candidat : « Matam est le titre foncier de Macky Sall et il le restera… ».





Cheikh S. FALL

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Farba-Ngom-a-Amadou-Ba-N...

