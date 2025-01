Farba Ngom déchu de son immunité parlementaire : l’Assemblée nationale a tranché Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2025 à 13:35 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Farba Ngom/ Saliou Ndong L’Assemblée nationale du Sénégal a franchi une étape importante ce vendredi en votant la levée de l’immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom, également connu sous le nom de Farba Ngom. Cette décision a été validée lors d’une séance plénière, et d’après le journal Sud Quotidien, une large majorité des députés présents ont soutenu cette mesure. Sur les 165 députés que compte l’Assemblée, 136 ont pris part au vote, dont 10 par délégation. Le verdict a été sans appel : 130 députés ont voté pour la levée de l’immunité, seulement trois ont voté contre, et trois autres se sont abstenus. Ces chiffres ont été confirmés par les informations de Sud Quotidien.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Farba Ngom/ Saliou Ndong L’Assemblée nationale du Sénégal a franchi une étape importante ce vendredi en votant la levée de l’immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom, également connu sous le nom de Farba Ngom. Cette décision a été validée lors d’une séance plénière, et d’après le journal Sud Quotidien, une large majorité des députés […]Source : https://atlanticactu.com/farba-ngom-dechu-de-son-i...

Accueil Envoyer à un ami Partager