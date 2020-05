Farba Senghor dérange : C’est du moins son argument brandi dans cette affaire de faux billets L’affaire qui a suscité un tollé et défrayé la chronique ce mardi 19 mai 2020 continue de créer des réactions surtout du côté des hommes politiques cités. Après la réaction de Pape Diop, ancien président de l’assemblée Nationale, Farba Segnhor qui « sent qu’il dérange » s’est exprimé…

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 21:33 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre de Wade, Farba Senghor indexé dans la grosse affaire des faux billets d’une valeur de plus de 1 500 milliards de F CFA n 'a pas tardé à réagir.

L’homme qui se dit étonné d’être cité par les malfaiteurs jure ne connaitre aucun d’eux. Mais mieux, il soupçonne des hommes sans les citer, d’être derrière ces malfaiteurs.

« Je sens que je dérange ! » a-t-il lancé à un de nos confrères venu recueillir son avis sur cette grave accusation….



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos