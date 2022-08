Fass Delorme: Armé d’une machette, le plombier Ibrahima C. s’attaque à ses voisins La police de Médina a déféré au parquet Ibrahima C. pour violences et voies de fait, menaces avec arme blanche. Le quidam, réputé être un drogué, rend la vie dure à ses voisins, surtout quand il prend sa dose.

Rencontrer le malfrat Ibrahima C dans la rue est un danger pour ses voisins. Et quand il prend sa dose de chanvre indien, il devient un danger public, car il n’hésite pas à sortir une arme blanche pour solder ses comptes avec eux, surtout ceux qui tentent de le conseiller et de le ramener à la raison. Le sieur Alioune S l’a appris à ses dépens, puisque Ibrahima C, dans ses œuvres machiavéliques pour avoir pris sa dose, s’en est pris à Ousmane S qui n’est personne d’autre que le fils de Alioune S, menaçant de lui faire sa fête et traitant son père de dealer.





Pire, détaille L'As, Ibrahima est allé également au domicile d’Alioune S pour proférer des menaces en son absence, en disant qu’il allait brûler le hangar de la maison qui sert de salle de restauration à la famille. Avisé de l’acte indélicat posé par Ibrahima C, Alioune S se rend au domicile de ce dernier pour se plaindre auprès de sa mère. Un acte fatal qu’il n’aurait pas dû pas commettre, puisque Ibrahima C, muni d’une machette, sort de sa chambre et menace de mort Alioune S et sa famille.



Ce dernier prend son courage à deux mains, se rend à la police de Médina et porte plainte contre le mis en cause âgé de 36 ans, qui se dit plombier de profession. Sans tarder, les hommes du Commissaire Abdou Sarr font une descente sur les lieux pour le cueillir et le conduire au poste de police. Interrogé sur ses agissements, le quidam se disculpe en déclarant avoir agi ainsi pour être payé par Alioune S qui lui doit de l’argent, fruit du business de la drogue. Une accusation balayée d’un revers de main par Alioune qui sera appuyée par des témoins sur le comportement belliqueux du drogué, récidiviste déféré une fois pour trafic, détention et usage de chanvre indien. Suffisant pour qu’on le place en garde à vue avant de le déférer au parquet pour violences et voies de fait, menaces avec arme blanche

