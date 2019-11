Fass-Mbao : Un enfant de 7 ans tué par un camion-citerne qui travaille sur le Ter Un enfant de 7 ans a été tué par un camion-citerne qui travaille sur les chantiers du Train Express Régional (Ter), hier, à Fass-Mbao. Selon L’AS, citant des témoins, l'enfant qui conduisait un vélo, est tombé et s’est retrouvé sous camion qui lui est passé dessus, le tuant sur le coup. Le conducteur du camion s’est rendu à la police de Sicap-Mbao, se constituant prisonnier. Des déviations à cause des travaux du Ter, obligent les voitures, à passer devant les maisons dans cette zone, souligne la même source.

