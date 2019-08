Fatick : 104 millions FCfa payés aux impactés de l’USSEIN

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 14:58 | | 0 commentaire(s)|

Les populations des communes de Niakhar et de Diouroup impactées par le projet de construction de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), qui avaient menacé de bloquer les travaux, peuvent afficher le sourire.

Pour cause, le processus d’indemnisation des propriétaires des terres et des maisons impactées par ce projet de construction des infrastructures de l’Université du Sine Saloum, a été entamé hier.

Selon L’As, le gouverneur de Fatick, Seynabou Guèye a remis aux populations bénéficiaires, leurs chèques d’un montant global de 104 millions FCfa.

Seynabou Guèye a rassuré les propriétaires des maisons impactées, qu’ils seront recasés dans d’autres sites prévus par les services du Cadastre de Fatick.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos