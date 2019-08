Fatick: 7 morts dans une collision entre un bus et un véhicule 4X4

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Sept personnes ont perdu la vie ce dimanche, dans un accident survenu vers 22 heures sur la route nationale N°1, dans le département de Fatick. Un véhicule de type 4x4 est entré en collision avec un bus en partance pour Vélingara. Selon la RFM, le carambolage a aussi, fait un blessé grave. Les victimes sont toutes des passagers du véhicule 4X4.



Samedi, un conducteur de moto jakarta et une fille ont été tués sur le même tronçon. Ils ont été heurté par un véhicule de types « 7 places ».



Le même jour, un autre accident de la circulation s’est produit à Bignona, faisant 4 morts et une cinquantaine de blessés dont certains dans un état grave.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos