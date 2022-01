Fatick Affrontements à Bicole : Comment des coups de feu et des jets de pierres ont écourté le meeting de Thérèse Faye Un meeting politique interrompu par des jets de pierre et des coups de feu. Cette fois, les échauffourées ont opposé des partisans de leaders, censés tous appartenir au camp de la majorité. C’était à Bicole, dans le fief de Moïse Sarr, et c’est Thérèse Faye Diouf qui en a été la victime.

Le meeting organisé lundi par le maire de Diarrère, Thérèse Faye Diouf, à la Place publique de Bicole, qui fait face au domicile familial de son rival, Moïse Sarr, n’a pu arriver à son terme. Un témoin présent sur les lieux assure que cette manifestation a été écourtée par des jets de pierres et même des coups de feu, qui ont occasionné des blessés parmi la foule.



«Thérèse Faye et ses partisans sont venus tenir leur meeting ici et se sont mis à lancer des quolibets à Moïse Sarr, en disant que c’est Thérèse que le Président Macky Sall a choisi, n’en déplaise à certains... De fil en aiguille, les esprits se sont échauffés et des jets de pierres ont été lancés de partout. Alors, ce fut la débandade totale et les gosses qui étaient là, ont caillassé les véhicules du cortège de Thérèse. C’est ainsi que Adama Faye (Ndlr : 2e adjoint au maire) a sorti un pistolet et a tiré sur la foule.»



Jointe par téléphone, la maire, Thérèse Faye Diouf, a réfuté avec véhémence l’idée selon laquelle son camp serait à l’origine de ces affrontements. «Nous n’avons jamais cherché des problèmes avec qui que ce soit. Nous étions en train de faire notre meeting tranquillement et des jeunes qui venaient de la maison familiale de Moïse Sarr, ont sorti des pistolets et des pierres pour nous attaquer.



Ainsi, pour préserver la sécurité de mes militants, j’ai demandé aux uns et aux autres de ne pas répondre à la provocation et de rentrer. Des militants de Dibcor Faye (candidat du Parti socialiste) qui ont quitté Banème pour nous retrouver à Bicole, faisaient également partie des gens qui nous ont attaqués.



Donc, je considère que ces attaques ont été fomentées par Moïse Sarr et Dibcor Faye. Par ailleurs, je voudrais préciser que ceux qui ont dit que Adama Faye a tiré des coups de feu, n’ont pas ditla vérité puisqu’il n’avait pas de pistolet. Au contraire, c’est un certain Michel Diouf, qui est sorti de chez Moise Sarr pour tirer sur nous.» De leur côté, des proches collaborateurs de Moïse Sarr, notamment son chef de Cabinet, Ardo Ballé Ndiaye, et son ami, Pape Sidy Diouf, ont formellement démenti les accusations de la maire, en indiquant que les partisans de leur leader ne sont mêlés ni de près ni de loin à ces affrontements qui, affirment-ils, opposaient plutôt le camp de Thérèse Faye à celui de Dibcor Faye, qui n’en seraient pas à leurs première bagarre



Interpellé sur ces incidents, un proche de Dibcor Faye s’est glorifié d’avoir empêché Thérèse de tenir son meeting à Bicole, parce que dit-il, la veille, les partisans de la maire les avaient empêchés de faire la même chose à Banème. De plus, il a accusé la maire de manquer de respect aux populations de Bicole

Le Quotidien



Par Fara Michel Dièye