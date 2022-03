Fatick / Décès de Babacar Mbaye Sarr : Le Maire Matar Bâ et son équipe municipale, endeuillés Avec le décès de Babacar Mbaye Sarr, c’est une triste nouvelle qui tombe touchant le ministre des Sports, Matar Bâ. Mbaye Sarr était connu pour son engagement militant, sa loyauté, sa disponibilité et sa générosité dans l'effort.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

« Le Ministre, Maire de Fatick, M. Matar Bâ a le regret et la profonde douleur de vous faire part du décès ce lundi matin, de son Chargé de Communication á la Mairie de Fatick, Babacar Mbaye Sarr », a partagé Abdoul Latif Ndiaye, son conseiller en communication.



Babacar Sarr dit Mbaye, a été le Chargé de Communication du Maire Macky Sall jusqu'en 2012, avant de devenir plus tard, celui de son successeur, le Maire Matar Bâ.



Malgré sa santé fragile, nous dit-on, il ne ratait aucune occasion pour monter au front et faire barrage autour de son leader, le Maire Matar Bâ.



Compatissant à cette triste et douloureuse nouvelle, Leral se joint à ses proches, pour présenter ses sincères condoléances á Rama son épouse, à ses enfants, à ses amis, à ses proches, à ses parents, au Ministre Matar Bâ et à son équipe municipale.



Par la Grâce de Dieu, que Firdawsi soit sa demeure éternelle.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook