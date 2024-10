Fatick : Des élèves exclues d’un collège catholique pour port du voile malgré un arrêté Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Port du voile/ Saliou Ndong Une dizaine d’élèves du collège catholique du Sine, situé à Fatick, se sont vu refuser l’accès à l’établissement, comme le rapporte le journal Bès Bi. Les parents de ces élèves accusent le principal d’avoir violé un arrêté du ministère de l’Éducation nationale. Cet arrêté, adopté sous l’initiative du […] Sénégal Atlanticactu/ Port du voile/ Saliou Ndong Une dizaine d’élèves du collège catholique du Sine, situé à Fatick, se sont vu refuser l’accès à l’établissement, comme le rapporte le journal Bès Bi. Les parents de ces élèves accusent le principal d’avoir violé un arrêté du ministère de l’Éducation nationale. Cet arrêté, adopté sous l’initiative du Premier ministre Ousmane Sonko, oblige toutes les écoles du pays, qu’elles soient publiques ou privées, à autoriser le port de symboles religieux, tels que le voile, la croix ou les perles sacrées, tant que ceux-ci ne nuisent pas à l’identification des élèves. Le débat autour du port du voile dans les établissements scolaires sénégalais s’est intensifié après une déclaration publique du Premier ministre en juillet 2024. Sonko a affirmé qu’il ne tolérerait plus aucune interdiction concernant le voile dans les écoles, arguant que de telles mesures contrevenaient au principe d’égalité des chances. Il a insisté sur le fait que tous les élèves, quelle que soit leur tenue religieuse, doivent avoir accès aux mêmes droits. Le Premier ministre a également appelé les établissements scolaires à respecter les valeurs constitutionnelles de tolérance et de cohésion sociale. En réaction à cette déclaration, le ministre de l’Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, a pris un arrêté pour s’assurer que les règlements des établissements soient conformes à ces principes. Ce texte, désormais en vigueur, rappelle l’obligation pour toutes les écoles, y compris privées et catholiques, de reconnaître et respecter la diversité religieuse des élèves tout en préservant un climat éducatif harmonieux. Malgré cette volonté d’assurer l’unité nationale dans une société sénégalaise riche de sa diversité religieuse, certaines institutions, en particulier au sein de l’Église catholique, ont exprimé des réserves. Elles dénoncent ce qu’elles considèrent comme une ingérence dans leurs règles internes, estimant que ces mesures mettent en péril leur autonomie dans la gestion de leurs établissements.



Source : https://atlanticactu.com/fatick-des-eleves-exclues...

