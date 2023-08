Fatick: La séance de bains mystiques pour les possédées vire au drame

Venues de Ndande Fall, à Kébémer, en compagnie du guérisseur qui chasser le diable, M.Gueye 16 ans, et N;Fall 18 ans, se sont noyées lors du bain mystique.



A en croire, Libération, ces jeunes filles étaient en compagnie d’autres camarades, accompagnées sur les lieux par un individu du nom de A. Fall, âgé de 36 ans et praticien de la médecine traditionnelle.



D'aprés toujours le journal, ce tradipraticien s’était engagé auprès des parents des adolescentes de les soigner car possédées par des esprits maléfiques. Cependant, dès la première séance de thérapie qui a eu lieu vers 7 heures, la situation a rapidement tourné au drame.



En effet, deux des jeunes filles présentes se sont noyés et ont perdu la vie. Les gendarmes, mis au courant, ont rapidement ouvert une enquête avant de mettre la main sur A. Fall, qui a été placé en garde à vue. L’enquête est en cours pour élucider les circonstances de cet événement tragique.