Fatick: Le cortège d’un soutien de Madické Niang fait un mort et trois blessés

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019

Un accident de la circulation impliquant un camion et un véhicule particulier 4X4 survenu mardi soir à hauteur du village de Ndioudiouf (Diouroup) sur la route nationale 1 a fait un mort et trois blessés graves, a appris l’Agence de presse sénégalaise (APS) de source sécuritaire.



’’L’individu décédé âgé de 33 ans était le chauffeur du véhicule Toyota Land cruiser et les trois autres blessés graves se trouvaient à bord de ce véhicule. Du côté du camion, aucun blessé n’a été enregistré’’, a confié à l’APS un des agents secouristes déployés sur le terrain.



’’Le corps et les trois blessés graves ont été évacués à l’hôpital régional de Fatick par des agents de la 32ème compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Fatick’’, a ajouté la même source.



Le coordonnateur de la coalition Madické 2019, dans le département de Fatick Madiangane Fall, a confié à l’APS, que le véhicule particulier appartient au secrétaire général du Rassemblement pour la démocratie et la justice (RDJ) du professeur Coumba Ndoffène Ndiaye, un soutien du candidat Madické Niang.



M. Fall a expliqué que le professeur Ndiaye, propriétaire d’un institut de formation basé à Dakar, était à Ndioudiouf dans le cadre d’une tournée de massification de la coalition Madické 2019.



’’Malheureusement, selon lui, l’accident est survenu au moment où son véhicule s’est engagé sur route nationale numéro 1 pour retourner sur Dakar’’. Le leader avait rencontré à Ndioudiouf deux autres responsables de la coalition Madické 2019.



Venu au chevet des militants blessés évacués aux services urgences de l’hôpital régional de Fatick, M. Fall a signalé que le professeur Coumba Ndoffène Ndiaye s’en est sorti avec une fracture et les deux autres victimes avec des blessures graves.



Le corps du chauffeur se trouve à la morgue de l’hôpital.

