Fatick: Maissa Mahécor Diouf "dope" le mouvement navétanes, 04 millions sur la table! Pur produit du mouvement associatif et partie intégrante du navétane, Maissa Mahécor Diouf garde un lien étroit avec ses anciens amours. Le responsable politique de l’Alliance Pour la République à Fatick, ne rate jamais une occasion de tendre la perche aux jeunes de sa ville, à travers des dons et subventions. En 2021, les Asc, l’instance dirigeante du navétane, la Sous-Commission régionale des arbitres, les deux clubs phares de la cité de Mame Mbindis, le football de jeunes, la section de hand-ball (EJF handball) et le basket local ont gracieusement été soutenus à hauteur de 4 millions F CFA par Maissa Mahécor Diouf

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 06:34

Des actions de haute portée dont l’unique visée et de stimuler la citoyenneté, la solidarité et le renforcement de la cohésion entre jeunes autour des multiples valeurs véhiculées par le sport.



C’est dans ce cadre qu’il a récemment accompagné les deux club fanions de la capitale du Sine. L’EJ Fatick et l’Asc Jamono ont été bénéficiaires d’enveloppes conséquentes, de la part de M. Diouf, pour bien tenir leur rang dans le championnat national de seconde division. Mieux, le Directeur général de la Safru SA a considérablement participé aux budgets des Zones une et deux qui gèrent et coordonnent le navétane à l’échelle communale.

Aussi, les bonnes œuvres de Maissa Mahécor Diouf, s’étendent-elles, au-delà du football. Fatick Basket Club, vitrine de la discipline dans la région et l’Entente jeunesse Fatickoise (section handball) ont été dotés d’un jeu de maillot et de trois ballons en plus d’un appui significatif.



La Sous CRA a, pour sa part, été bien servie en matériels. Quatre jeux de maillots, quatre chronos, quatre jeux de cartons, des sifflets, un tableau magnétique pour les remplacements lui ont été offert, sans parler de l’accompagnement en numéraires. Pour rappel, le parrain de la finale cadette de l’édition 2019 avait, en plus du trophée flambant neuf, distribué deux jeux de maillots et deux ballons aux équipes finalistes.



Depuis plusieurs années, Maissa, le bienfaiteur a milité et contribué à l’éclosion des talents dans tous les sports pratiqués dans sa commune. Loin de s’arrêter en si bon chemin, le DG de la Safru SA entend mettre sa générosité au service de la Jeunesse de Fatick dans des domaines divers et variés tels l’école, la culture, l’entreprenariat… Le sport n’est qu’une infime partie de ses innombrables initiatives qui visent, toutes, le développement et le mieux-être de ses frères et sœurs du Sine.



