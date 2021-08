Fatick: Maroutte est malade: Ni eau, ni électricité ni routes praticables... Un habitant de la région de Fatick, plus particulièrement à Maroutte, dans la commune de Dialoué a lancé un cri de cœur pour son patelin. Cette localité manque de tout, électricité, route et eau.

"Mis à part Diaoulé et Somb, village de Yande Codou Sene, aucun autre village n'est électrifié. Maroutte est le plus grand village de cette commune, mais n'a ni électricité ni route encore moins d'eau.



Les villageois sont laissés à eux-mêmes car ne comptant pas de politiciens dans cette localité. C est un village historique aussi car la bataille entre MABA DIAKHOU BA ET le Bour Sine COUMBA NDOFFENE a eu lieu ici précisément à Mbiinno Ngor.



Ceci pour dire que devons avoir tout ce que les autres ont. En 2021, avoir comme luxe de l'eau est aberrant", a-t-il lancé aux autorités sénégalaises.







