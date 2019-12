Fatick : Matar Bâ annonce l’installation de 1000 lampadaires solaires Une équipe de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) est attendue lundi à Fatick dans le cadre d’une mission d’identification des emplacements d’un millier de lampadaires solaires devant être installés dans cette commune du centre du pays, a annoncé dimanche son maire, Mâtar Ba.

Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de développement des énergies renouvelables et efficacité énergétique (PRODERE).

‘’Dès lundi, une délégation de l’ASER et de l’Agence nationale des énergies renouvelables(ANER) est attendue à Fatick pour identifier les emplacements de ces lampadaires solaires dans l’espace communal’’, a expliqué Mâtar Bâ.

Il s’exprimait lors de la cérémonie officielle de la Journée d’excellence destinée à magnifier le travail des meilleurs élèves et établissements scolaires de la commune.

‘’Cette mission va permettre d’identifier les lieux d’emplacement des lampadaires solaires dans l’espace communal et dans les quartiers’’, a-t-il ajouté en présence du ministre en charge du PSE, Cheikh Kanté, du gouverneur de Fatick, Seynabou Guèye et des autorités académiques.

Initié par l’Etat du Sénégal, le PRODERE, ambitionne à terme d’installer 35 000 lampadaires solaires dans toutes les régions pour réduire la facture d’électricité des collectivités territoriales.



