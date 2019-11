Fatick : Un professeur retrouvé mort dans sa chambre Un drame s’est produit à Diohine, dans la commune de Diarère, à Fatick. Un professeur d’Histoire et de Géographie, âgé d’une trentaine d’années, marié et père de 3 enfants, a été, en effet, retrouvé mort dans sa chambre. Source A qui donne l’information croit savoir qu’il s’agit d’un suicide dont les causes n’ont pas encore été révélées. La gendarmerie a, en tout, ouvert une enquête.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2019 à 10:26



