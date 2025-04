Fatim Samb, fauchée à 15 ans : Peine avec sursis pour ceux qui ont tenté de cacher la vérité

Le Tribunal de Pikine-Guédiawaye a tranché dans l’affaire tragique de la mort de Fatim Samb, 15 ans, percutée le 5 avril à Keur Massar, par un voisin de 21 ans, sans permis de conduire. "L'Observateur, renseigne que l'adolescente est décédée peu après son admission à la clinique.



Tentant d’éviter des poursuites, les deux familles liées par une amitié de longue date, avaient monté un stratagème : faire passer le frère aîné, contrôleur aérien, pour le conducteur. Mais un témoin du drame a alerté les autorités, déclenchant une enquête. Tous les protagonistes ont fini par avouer, poursuit la source.



À l’audience, reprend celle-ci, la douleur et la panique ont été évoquées pour justifier les actes. Le père de la victime, qui a participé à la dissimulation, a retiré sa plainte, par respect pour les liens entre les familles, mais n’a pu cacher sa peine.



Le parquet a requis des peines fermes pour manipulation de la justice. Finalement, tous les prévenus les deux frères, leurs parents et même le père de la victime, ont écopé de six mois de prison avec sursis, pour entrave à la justice, souligne "L'Observateur".