Fatima Mbengue du Frapp arrêtée une deuxième fois aujourd’hui par la DIC (communiqué)

« LE FRAPP dénonce l'arrestation de Fatima Mbengue militante du FRAPP aujourd'hui. Fatima Mbengue a encore été arrêtée une deuxième fois aujourd'hui en quatre jours alors qu'elle convoyait comme la dernière fois le repas aux arrêtés de la chasse à l'homme entreprise par la dictature de Macky Sall.



Apporter à manger à des détenus devient dans le Sénégal de l'apprenti dictateur Macky un "délit de trouble à l'ordre public" passible d'une arrestation et garde à vue.



Le peuple mobilisé doit retourner contre lui ces paroles de Macky Sall, opposant, en date du 19 juin 2011 contre la répression et les atteintes liberticides aux libertés et droits du président Wade : "La confrontation avec le pouvoir est inévitable et l'armée devra prendre ses responsabilités aux côtés du peuple".



LIBERTE POUR TOUS LES ARRÊTES ET RÉSISTANCE FACE AU COMPLOT CONTRE LA DÉMOCRATIE, LES LIBERTÉS, LA RÉPUBLIQUE, LES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DES SÉNÉGALAIS. »



Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP

Dakar, le 17 février 2021





Source : https://www.impact.sn/Fatima-Mbengue-du-Frapp-arre...