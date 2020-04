Fatma Samoura: "Un hommage mondial sera rendu à Pape Diouf" Le ciel est tombé sur le Sénégal et sur le monde sportif. Le Sénégal enregistre un premier décès. Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille, est le premier patient sénégalais mort à cause du coronavirus. Sa disparition a créé un vrai tsunami dans le monde, avec des témoignages venus de partout.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

Fatou Samoura, la Secrétaire générale de l’instance mondiale du football a réagi sur le décès de l’ancien président de l’OM, lors du plateau spécial de la TFM. « La Fifa va rendre un hommage mérité à Pape Diouf. J’espère que le Sénégal rendra à ce digne fils, un hommage à hauteur de l’homme.



Les condoléances du président de la Fifa, Gianni Infantino qui est profondément affecté par la disparition de son ami Pape Diouf. J’en appelle aux autorités, malgré le contexte de la pandémie, de faire un hommage grandiose à Pape », a plaidé Fatou Samoura.



Pour rappel, Mababa Diouf dit Pape a été hospitalisé sous assistance respiratoire depuis le week-end. Il a rendu l’âme juste avant son évacuation en France.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos