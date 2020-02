Fatou Binetou Guèye retrouvée dans une auberge : un expert en communication dénonce la déclaration ‘’catastrophique’’ de la police Docteur Momar Thiam, expert en communication a déploré la communication « catastrophique » de la police dans l’affaire de la disparition de la fille de Mame Mactar Guèye retrouvée dans une auberge avec son copain, selon la police. « Je ne dirai pas qu’il y a erreur de communication, mais une faute de formulation assez grave. Celui qui a communiqué aurait pu se limiter à dire qu’on l’a retrouvée. Mais dire qu’elle a été retrouvée dans une auberge, c’est catastrophique pour Mame Mactar Guèye et tout ce qui fonde sa vie et le combat. C’est une manière de la livrer à la vendetta populaire pour provoquer une histoire de l’arroseur arrosé », a déploré Momar Thiam sur la Rfm.

