Fatou Charles Diop: "C'était très difficile, sans compter la stigmatisation des populations"

"C'était très difficile en notre temps, dans les années 80. On s'est armées de courage, mais je vous assure que ce n'était pas facile. Au début, il y a avait la stigmatisation au niveau de la population, qui nous voyait d'un œil bizarre et des railleries. Maintenant, les effectifs féminins sont assez conséquents et tout cela est derrière nous", a affirmé Fatou Charles Diop, retraitée et issue de la 21e promotion.