Fatou Diop Adjt: "c'est grâce à Anna Sémou Faye, Aby Diallo et tant d'autres que nous sommes là..."

L'Adjudant Fatou Diop de la Police est très contente de l'hommage rendu à leurs anciennes qui ont ouvert les portes, étant les premières à troquer leurs grands boubous et autres "ndokétes" contre les uniformes. A l'en croire, la police est un métier qui permet d'avoir une autre vision de la vie et qui ne s'arrête pas seulement à la sécurité. "Il y a plusieurs secteurs comme la santé dans la police et c'est une fierté de porter cette tenue. Ce sont d'abord les populations qui vous respectent dès qu'elles voient une femme porter l'uniforme", dit-elle en encourageant la jeune génération à embrasser ce métier.



