Fatou Jupiter Touré: ""Il est important que les jeunes filles s'engagent aussi bien sur le terrain que dans les études..."E Fatou Jupiter Touré, actrice et productrice de cinéma, qui participait au lancement de Voix EssentiELLES a lancé un message à l'endroit des jeunes filles. "Il est important que les jeunes filles s'engagent aussi bien sur le terrain que dans les études, suivre un cursus, qui nous ressemble, qui nous parle directement c'est à dire les questions liées à la santé", a t-elle dit. "Il est vraiment important que les jeunes filles prennent à bras le corps toutes ces questions qui, aujourd'hui sont peut-être sans réponse mais qui peuvent être résolues juste en s'engageant", a ajouté Mme Touré.





Rédigé par leral.net le Samedi 26 Mars 2022 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

L’initiative Voix EssentiELLES vise à soutenir les femmes et les jeunes filles, dans toute leur diversité, en favorisant leur engagement significatif dans les espaces et les processus de prise de décision qui influent sur les politiques et les programmes de santé.



Menée par l’organisation de plaidoyer basée à Dakar, Speak Up Africa, et en partenariat avec la Fondation CHANEL et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Voix EssentiELLES vise à appuyer les efforts de diverses organisations à base communautaire dirigées par des femmes à l’aide d’un fonds et d’un programme de renforcement de capacités.









Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook