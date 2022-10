Fatou Tampi et sa fille: "elle a été manipulée, ce que Malick Gakou doit faire..." Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Octobre 2022 à 08:52 | | 0 commentaire(s)| Après l'audio fuité de Gaston Mbengue avec une présumée prostituée qui l'attaquait, Fouta Tampi en rajoute: "C'est sa vie, je ne dis pas que c'est lui, mais les gens de l'opposition, il faut qu'ils arrêtent avec ces méthodes de bas étage. Ce n'est pas normal, il faut des arguments solides et convaincants", a-t-elle dit. Concernant sa fille, elle avance qu'elle n'a pas été déstabilisée par ses détracteurs et ne tient pas compte ni rigueur des propos de sa fille qui a été manipulée.



Accueil Envoyer à un ami Partager