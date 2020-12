Fatou kiné, femme de baboye « Limeu sékk ak Boury Bathily »

www.dakaractu.com

Omar Sakho plus connu sous le nom de Balla Gaye 2 , a organisé hier un diner d’anniversaire dans sa nouvelle maison aux maristes. Lors de ce dîner son épouse Boury Bathily a fait un témoignage poignant sur lui, mais elle n’était pas la seule car Fatou Kiné , épouse de Baboye, le Mbarodi de Halpoular est elle aussi revenue sur ce qui la lie au Couple Sakho et les relations plus qu’amicales qu’elle entretient avec Boury. Regardez!Source : https://www.dakaractu.com/Fatou-kine-femme-de-babo...