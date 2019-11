Fatoumata Bâ, spécialiste du sommeil, primée par l'Unesco Fatoumata Ba, La chercheuse en physiologie a reçu jeudi le prix L’Oréal-Unesco pour ses travaux sur l’apnée du sommeil. La scientifique a consacré sa thèse de doctorat sur ce trouble méconnu qu'elle a découvert quand sa sœur en fut diagnostiquée.

L'apnée du sommeil est un trouble du sommeil potentiellement grave pendant lequel la respiration s'interrompt et reprend de manière répétée. Fatoumata est l'une des rare africaines spécialiste de ce syndrome. Dans un pays où « les études sur le sommeil sont très récentes et peu approfondies, faute d’équipements adéquats », explique la jeune quadragénaire.



En s’intéressant à ce sujet c'était d'abord une histoire de famille pour la scientifique, car sa propre sœur était atteinte de l'apnée du sommeil, mais très vite, elle se rend compte que mener des études sur le sommeil est un défi au Sénégal. La patience fut alors de rigueur. Entamées en 2011, ses recherches ont pris neuf années. D'abord dans le laboratoire de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis qui ne dispose d’un appareil de polysomnographie, primordial pour ses expériences, que depuis trois ans.



Donc neuf ans pour venir à bout de sa problématique et écrire sa thèse, qu’elle espère soutenir en 2020. « C’est long », concède celle à qui ses pairs ont si souvent conseillé – en vain –, de laisser tomber et de passer à autre chose.



