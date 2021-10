Fatoumata Niang Ba tacle sévèrement la coalition Yewwi Askan Wi. : « Khalifa Sall n’est plus d’actualité à… » Le leader de l’Union pour le développement du Sénégal (Uds/Renouveau) s’est prononcé sur les enjeux des élections locales à Grand Yoff où elle a déclaré sa candidature. Fatoumata Niang Bâ n’a pas manquer d’égratigner Khalifa Sall qui selon elle, n’est plus d’actualité.

Pour le leader de l’Union pour le développement du Sénégal (Uds/Renouveau), Yewwi Askan Wi est tout simplement une coalition de «réseaux sociaux. » « Yewwi Askan Wi doit d’abord se libérer avant de penser libérer le peuple. Au Sénégal, les populations vaquent à leurs occupations, les gens vont travail. Dans ce pays il n’y a pas de dictature », a-t-elle fait savoir.



A son avis, Yewwi Askan n’est pas unie en son sein. La preuve, dit-elle, Bougane Guèye, le Pds et tout récemment Bamba Fall maire de la Médina ont boudé la coalition. Quid de Khalifa Sall ?



Elle précise que ce dernier appartient au passé. « Khalifa Sall n’est plus d’actualité à Grand-Yoff, d’ailleurs nous ne sentons pas son parti dans la commune », a-t-elle fait remarquer.

Fatoumata Niang Ba, qui a également déclaré sa candidature à la mairie pour les élections locales du 23 janvier 2022, croit en ses chances d’être élue à la tête de la mairie.



Ancienne du Meel et alliée de l’Apr depuis 2011, membre de BBY, la présidente du parti Union pour le développement du Sénégal/¬Renouveau (Udes/R) ne reconnaît pas un bilan à l’actuelle équipe municipale dirigée par Madiop Diop. Elle se demande où est passé le budget de la commune.

