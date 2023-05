Fausse alerte sur les bandes dessinées LGBT sur canal+ : clarifications à propos de l'article Récemment, un article publié sur Senenews.com a suscité l'inquiétude chez certains parents du Sénégal quant à la présence de thèmes LGBT dans les dessins animés diffusés par Canal+ et d'autres chaînes, en particulier la série animée "Miraculous : Les aventures de Ladybug et Chat Noir". Cependant, il est important de noter que l'article en question semble être davantage axé sur la critique de Canal+ que sur une véritable préoccupation quant à la représentation LGBT dans les médias destinés aux enfants.



Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Mai 2023 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Il est important de clarifier que la chaîne qui diffuse "Miraculous : Les aventures de Ladybug et Chat Noir" est en réalité Disney Channel, qui est présente dans le bouquet de chaînes proposé par Canal+ tout comme d'autres chaînes telles que RTS, TFM, France 24 et TF1. De plus, il est important de noter que Canal+ propose un contrôle parental permettant aux parents de restreindre l'accès de leurs enfants à certains programmes, ce qui peut rassurer les parents préoccupés par la représentation de certains thèmes dans les médias destinés aux enfants.



Un groupe de médias sénégalais, détenu par des ressortissants sénégalais, propose des chaînes pornographiques telles que "XXXX". Je pense que les gens ne devraient pas s'orienter vers ces chaînes. Il est nécessaire de lutter contre TikTok qui ne dispose pas de filtres pour l'Afrique et le Sénégal. Il faut également se battre pour que tous les services Internet prévoient des mesures de protection des enfants, contrairement à Canal+ qui protège les enfants mais qui est une plateforme regroupant de nombreuses chaînes, dont certaines appartiennent à Canal+. Si cela peut être un sujet sensible pour certains parents, Enfin, il est important que les parents prennent le temps d'explorer les différentes options de contrôle parental disponibles pour s'assurer que leurs enfants ne sont pas exposés à des contenus inappropriés.



En conclusion, l'article publié sur Senenews.com doit être considéré avec prudence. Il semble chercher à mettre en cause Canal+ et les chaînes qui diffusent des contenus destinés aux enfants, mais ne reflète pas nécessairement une préoccupation réelle quant à la représentation LGBT dans les médias pour enfants. Les parents sont encouragés à prendre le temps d'évaluer eux-mêmes les programmes que leurs enfants regardent et de faire usage des outils de contrôle parental disponibles pour s'assurer que leurs enfants ne sont pas exposés à des contenus inappropriés.

