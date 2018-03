Faux billets : Ça craint pour Ngaaka Blindé

Les choses se compliquent pour le rappeur Ngaaka Blindé. Arrêté pour détention de faux billets, Baba Ndiaye, à l’état-civil, n’a pas obtenu la liberté provisoire. Le parquet et le magistrat instructeur ont rejeté ses deux demandes introduites dans ce sens avant et après son audition au fond.



Libération, qui donne l’information, signale que le doyen des juges a bouclé le dossier et l'a transmis au parquet pour règlement.