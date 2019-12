Faux billets : le procureur fait appel, Thione Seck pourrait retourner en prison Thione Seck et Ablaye Djité étaient devant la barre de la Cour d'appel de Dakar, hier, pour détention de signes monétaires, tentative d'escroquerie, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Le chanteur et son co-accusé dans cette affaire de faux billets risquent gros, puisque le Procureur, a déposé un acte d'appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Dakar les relaxant, et demande l'annulation de la décision.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 07:29

"On n'a pas alerté les avocats car on ne pouvait pas le faire à ce stade de la procédure. La perquisition s'est faite de façon spontanée. Quoi de plus normal ? Il s'agissait pour nous de rechercher la matérialité des faits. On était pas au stade de la préparation de l'infraction ", a, en effet, déclaré le maître des poursuites, revenant sur les éléments du procès verbal et les circonstances de l'arrestation de Thione Seck, rapporte Rewmi Quotidien.

Le procureur considère les faits d’une extrême gravité et demande ainsi à la Cour d'infirmer la première décision.



