Faux billets saisis à la Médina: 2 des 6 mis en cause placés sous mandat de dépôt

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Décembre 2020 à 19:53

Le doyen des juges est en train d’inculper les personnes mises en cause dans l’affaire des deux milliards en faux billets saisie par la police de la Médina, quartier de Dakar, selon Libération online.



Sur les six (6) mis en cause déférés après enquête, deux (2) viennent d’être placés sous mandat de dépôt. Le reste devrait suivre.



Dans son réquisitoire, le parquet, à l’origine de l’information judiciaire ouverte au niveau du premier cabinet, a requis le mandat de dépôt contre tout le monde.

