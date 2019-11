Faux billets saisis chez le député Seydina Fall : le montant estimé à 32 milliards L’affaire des faux billets saisis chez le député Seydina Fall ne parait pas simple. Et pour cause, le montant de la saisie est estimé à 50 millions d’euros, environ 32 milliards FCFA, selon le journal Enquête. Une somme assez très importante qui risque de corser cette affaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 08:40



