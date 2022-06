Faux compte Facebook et escroquerie : Coumba Gawlo Seck décline toute responsabilité Des individus mal intentionnés ont utilisé l’image de la chanteuse, Coumba Gawlo Seck, pour escroquer des internautes. En effet, ils ont créé un compte Facebook à travers lequel ils échangent avec les fans. Ils promettent un soutien aux fans en demandant en contrepartie de l’argent. Le montant demandé dépasse des fois le million.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juin 2022 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

La chanteuse a réagi par rapport à la création d’un faux compte Facebook à son nom et que des individus mal intentionnés utilisent son image et sa notoriété pour tenter d’abuser, par de fausses promesses de soutien par virement bancaire, de la confiance et de l’affection du public pour la diva, malgré son retrait provisoire de la scène musicale, pour raison de santé, depuis près de deux ans.



«Coumba Gawlo et son équipe déclinent toute responsabilité face à de tels agissements et en appellent à plus de vigilance pour éviter de céder à de telles pratiques malveillantes», a réagi l’équipe de la Diva.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook