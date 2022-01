Faux documents: Le sexagénaire Alassane Niang a été jugé

Le sexagénaire Alassane Niang a comparu devant la barre du Tribunal d’Instance de Dakar ce lundi 10 janvier 2022, pour répondre des faits de faux et usage de faux dans un document administratif étranger au préjudice d’Alioune Diallo.



Alioune Diallo a loué les services d’Alassane Niang pour la légalisation d’un extrait de naissance et d’un casier judiciaire. Le prévenu lui a demandé une somme 50 000 francs Cfa pour ce service. Ce que le plaignant a accepté. Après la remise du document, Alioune Diallo a constaté que la personne qui avait déposé ledit papier, a vu son dossier rejeté et fiché pour faux. Le délibéré est fixé ce mercredi 12 janvier prochain, renseigne "Rewmi".