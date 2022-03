Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Faux et usage de faux: Un responsable de Pastef France au coeur d’un scandale Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 01:33 | | 0 commentaire(s)| Le Pastef, parti d’Ousmane Sonko qui se veut intègre opère de manière paradoxale. Habitué des dénonciations et des calomnies, certains membres de son parti, pour des intérêts crypto-personnels s’illustrent dans des opérations complexes, loin du respect des valeurs, prônées. Un responsable de Pastef France, incriminé est au coeur d’une opération de falsification de document, en faisant du faux et usage du faux.

Un responsable de Pastef France a commis un faux et usage de faux en falsifiant non seulement une affiche. En plus de cela, il a signé un faux communiqué au nom d'un bureau de la section de 95 (Val d'OIse) où il est adjoint. Ledit communiqué signé est non seulement faux. Mais, il va, à l'encontre de la décision démocratique du Bureau.



Suivant le contexte, il est indiqué qu'il ne souhaite pas que les militants de Pastef France tiennent un débat démocratique sur les législatives (profil du député, mode de désignation interne etc). Ce responsable usant du faux, regrette-t-on, voulait protéger le coordonnateur Alioune Sall qui s'oppose à cette idée pour des raisons d'intérêts personnels. D’après la source, Alioune Sall compte se faire désigner en bonne position et de manière d'office par un petit groupe d'électeurs acquis à sa cause.



Ainsi, le coordonnateur de Pastef France, Alioune Sall, bien qu’étant au courant de cet acte d'une gravité extrême dans un parti qui se dit de rupture, n'a pas bronché. Pire encore, il n'a même pas condamné la commission de ce faux.







