Faux-monnayeurs arrêtés à Keur Massar : un charlatan et un employé de la Sen’Eau impliqués

Samedi 5 Octobre 2024

La Brigade de Recherches ( BR) de Keur Massar a encore démantelé une grosse mafia. Les gendarmes ont arrêté quatre faux-monnayeurs dont un charlatan, un chef d'équipe à la Sen’Eau selon des sources de Seneweb.



A cet effet, les éléments de cette unité d’élite de la Compagnie de gendarmerie du 46e départemental du Sénégal ont saisi des faux billets de banque d'une contre-valeur d’un (01) milliard de francs CFA le vendredi 04 octobre 2024.



"Dans la même dynamique, la brigade de recherches de Keur Massar a mené une opération ayant permis la saisie d'un important lot de faux billets de banque et d’arrêter quatre (04) faussaires qui tentaient de laver les coupures de billets noirs. Les individus appréhendés sont placés en garde à vue et seront déférés devant les juridictions compétentes. Les enquêtes se poursuivent" renseigne une source de Seneweb.



Les mis en cause utilisaient un véhicule de la Sen’Eau pour procéder à l'opération de lavage de ces billets noirs.

