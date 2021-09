Faux passeports diplomatiques: El Hadji Condé enfonce "ses deux collègues" députés et le maire. La mafia "gérait" aussi les visas pour... Les deux députés de BBY, le maire, le faussaire et leur business lucratif a surtitré Libération. Même si l'un des députés, Biaye, hier a tenté de s'expliquer sans convaincre, El Hadji Condé lui affirmait que les deux étaient ses "collègues" car ils travaillaient ensemble sur tous les dossiers.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 06:19 | | 0 commentaire(s)|

"On se partageait ls montants et chacun avait son quota. parfois, je venais dans leurs bureaux, à l'Assemblée nationale. On travaillait ensemble", charge El Hadji Condé.



Le réseau "gérait" aussi comme l'indique le journal, les visas pour la France, l'Italie, l'Allemagne... et révèle les dessous des tractations sur le "certificat de mariage" saisi lors de la perquisition.



Le faussaire était lui sous le coup d'un ordre d'incarcération et la mafia était active depuis la douzième magistrature.

