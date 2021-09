Fédération Sénégalaise de Handball: Seydou Diouf réélu Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

Le comité Directeur issu de l'assemblée générale a reconduit Seydou Diouf à la tête de la fédération sénégalaise de Handball. Le nouveau bureau a aussi été installé lors de la même cérémonie. Le bureau se compose comme suit: 1er Vice Président, en charge de la CFQRD : Cherif Ndiaye 2e Vice-président chargé de la promotion du Hand femin: Aissa Sy Tall , 3e Vice-président en charge du marketing : Nafy Leila Ndiaye, 4e Vice-président, chargé du handball masculin : Mamadou Diop Secrétaire Général : Marody Diagne, Sec. Général Adjt : Cheikh Dieng Trésorier Général : *Madické Diop* Trésorier adjoint : *Mame Ngone Ndoye* Membres : *Galaly Mané, Corine Levry* *COMMISSIONS* :

Commission sportive et d’organisation (CSO) : *Amadou Sakho* Commission Presse et Communication (CPC) : *Sambou BIAGUI* Commission arbitres et chronométreurs (CFASC) : *Aimé Mbengue* Commission Médicale : *Sokhna Dioum Ly* Commission Sociale : *Ndeye Diène*



