Fédération de Rollers: La présidente accusée de népotisme et de création de postes fictifs

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|

La présidente de la Fédération de Rollers, Awa Nar Fall est accusée de népotisme, de licences frauduleuses et création de postes fictifs par plusieurs présidents de club regroupés au sein d'un comité ad hoc.



D’après L'As, la présidente de la fédération a nommé en catimini son mari, directeur administratif. Et, après la démission de Babacar Ndiaye qui occupait ce poste, ce dernier a été bombardé Directeur technique national.



Ainsi, elle a été aussi, accusée de faire voyager sa fille athlète à la place d'athlètes confirmés. En plus, dénonce-t-on, lors des derniers championnats mondiaux à Barcelone, en Espagne, au mois de juillet dernier, Awa Nar Fall avait créé une commission où elle avait inscrit son mari, son gendre Borelli et son griot.



Le trésorier titulaire de ladite Fédération séjournerait en Espagne depuis un an. Et, depuis son départ, personne ne connaît son remplaçant.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos