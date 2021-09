Felwine Sarr Mougar Sarr: «c’est déjà une très belle inscription dans le paysage littéraire» Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 20:46 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis très heureux de voir l’immense talent littéraire de Mbougar reconnu et sa présence sur les listes du Goncourt, du Femina, du Médicis, du Wepler et maintenant du Renaudot est tout simplement fabuleuse ». C’est le message de l’universitaire sénégalais, Felwine Sarr, adressé au jeune écrivain sénégalais, Mohamed Mbougar Sarr. Entre autres prix internationaux, ce […] « Je suis très heureux de voir l’immense talent littéraire de Mbougar reconnu et sa présence sur les listes du Goncourt, du Femina, du Médicis, du Wepler et maintenant du Renaudot est tout simplement fabuleuse ». C’est le message de l’universitaire sénégalais, Felwine Sarr, adressé au jeune écrivain sénégalais, Mohamed Mbougar Sarr. Entre autres prix internationaux, ce dernier est en lice pour le prix du Goncourt 2021. « Quelle que soit l’issue de l’aventure des prix, c’est déjà une très belle inscription dans le paysage littéraire », se félicite le co-fondateur des éditions Jimsaan avec Boubacar Boris Diop, dans un message sur sa page facebook. Dans lequel il rappelle qu’ »il y a quelques années, nous avons entamé un compagnonnage avec Mbougar Sarr en coéditant ’’De purs hommes’’, en 2018 et en 2021, ’’La plus secrète mémoire des hommes’’. » « Félicitations Cher Mbougar. Écris-nous encore de magnifiques romans. Et que ça continue ! », l’encourage l’universitaire et musicien. Lauréat du prix Stéphane Hessel (RFI, Alliance francophone) pour sa nouvelle ’’La cale’’ (2014), puis du Prix Ahmadou Kourouma et du Grand Prix du Roman métis (2015) pour son premier roman ’’Terre ceinte’’, Mohamed Mbougar Sarr a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Mérite par le chef de l’État, Macky Sall.



