Femme de ménage, vendeur d’eau, travail de maçon... Quand des élèves travaillent durant les vacances pour avoir de quoi assurer la rentrée

Si certains parents arrivent à dépenser sans calculer, on peut affirmer sans risque de nous tromper que d'autres doivent mouiller le maillot, autrement dit, remuer ciel et terre pour envoyer leurs enfants à l'école. Nous sommes arrivés à une époque où certains pères de famille inscrivent ceux qui sont d'abord dans les classes d'examen, et les autres peuvent attendre quelques semaines, le temps que le père trouve de quoi payer les frais de rentrée.



Fort de ce constat et devant cette réalité, certains élèves se privent de vacances et cherchent un travail, pour pouvoir payer eux-mêmes les frais relatifs à la rentrée des classes. Il n'est pas rare de voir de jeunes garçons qui vendent de l'eau dans les arrêts bus, le temps des vacances.



D’autres préfèrent travailler dans les chantiers auprès des maçons comme journalier. Dans ce sillage, il n'est pas aussi rare de voir des élèves travailler dans les champs et espérer avoir leur gain après les récoltes.



En ce qui concerne les filles, elles sont aussi vendeuses d'eau dans les arrêts bus. Une autre activité aussi s'offre à elles : travailler dans une maison comme femme de ménage ou s'occuper d'un enfant comme baby Sister. On peut aussi citer une autre activité devenue populaire, tout récemment : le fait de laver le linge pour des familles.



Ces élèves qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour préparer la rentrée, n'ont souvent pas la possibilité de faire des cours de vacances, ou bien même se reposer, encore moins penser aux loisirs auxquels s’adonnent d’autre écoliers en vacances et qui profitent bien de leurs vacances

Tribune