Fermeture d’une auberge à Ziguinchor

L’autorité préfectorale de Ziguinchor est en croisade contre les lieux de consommation d’alcool qui ne respectent pas la loi. Dans un arrêté qui nous est parvenu et daté du 6 mars 2023, le préfet Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye a exigé la fermeture provisoire de l’auberge-bar Dapokin sise au quartier Tilène, dans la commune de Ziguinchor, informe "Rewmi".



Les motifs de cette fermeture provisoire mentionnés sur l’arrêté préfectoral font état d’activités liées au proxénétisme, à la vente et à l’usage de produits prohibés, au non-respect des normes sécuritaires et d’hygiène.



De plus, le bâtiment qui abrite l’auberge est inadapté à l’usage de la musique. Cette décision préfectorale va soulager le voisinage de cet établissement, dont beaucoup de riverains n’ont cessé de se plaindre. Seulement, une question taraude les esprits : pourquoi attendre aussi longtemps pour prendre cette décision ?