Fermeture de l'espace Schengen: Le Sénégal n'est pas concerné, précise l'Union européenne

Samedi 4 Juillet 2020

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr avait annoncé que le principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. Ce, suite à la décision de l’espace Schengen, de rouvrir son espace à 4 pays africains sans le Sénégal.



Toutefois, invitée sur Iradio, l'ambassadeur de l'Union européenne à Dakar, Irène Mingasson a informé que le Sénégal n’est pas concerné par la mesure.



« En vérité, le Sénégal qui a décidé de rouvrir ses frontières aériennes à partir du 15 juillet 2020, n'est pas concerné par cette nouvelle situation », a-t-elle déclaré, hier.



Pour la diplomate, l'approche de l'Ue n'est pas surprenante. C'est comme le Sénégal qui a opté pour un retour graduel de sa réouverture des frontières. « En ce qui concerne la recommandation européenne, je crois qu'il y a un malentendu sur la perception de la décision. Le but visé n'est vraiment pas de fermer les frontières mais de les rouvrir. Il s'agit de lever graduellement de façon ordonnée et transparente, les restrictions », a assuré Mme Mingasson.



