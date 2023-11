Fermeture de la circulation sur une partie de Felix Eboué à partir d’aujourd’hui

Restons avec le préfet de Dakar pour vous rapporter cette autre mesure qu’il a prise hier. Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye (à travers une déclaration) informe de la fermeture imminente d’un axe majeur dans l’Avenue Felix Eboué en raison des travaux d’installation d’un pipeline vital. Cette mesure va commencer aujourd’hui samedi 25 novembre 2023 à 20 heures au lundi 27 novembre 2023 à 08 heures. Elle vise (cette mesure) à faciliter la réalisation avancée du gazoduc à la mise en œuvre de la stratégie énergétique « Gas to Power » initiée par l’État du Sénégal. Le Préfet informe également que, dans le cadre de la stratégie « Gas to Power » lancée par l’État du Sénégal et afin de garantir l’approvisionnement en gaz de ces installations, un pipeline sera installé entre la centrale C6 de Bel Air et la Barge de Karpowership amarrée au Port autonome de Dakar. Les travaux d’installation de ce pipeline sont actuellement à un stade avancé, nécessitant la traversée de la chaussée sur l’Avenue Felix Eboué, précisément à hauteur de la centrale Senelec de Bel Air. Par conséquent, la réalisation de ces travaux engendrera la fermeture totale du tronçon de route de l’Avenue Felix Eboué entre le mole 10 et la Direction générale d’Eiffage Sénégal, avec un impact notable sur la circulation routière, comme prévu du samedi 25 novembre 2023 à 20 heures au lundi 27 novembre 2023 à 08 heures.







Source : https://www.jotaay.net/Fermeture-de-la-circulation...