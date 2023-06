Fermeture des Consulats : Les conséquences commencent à se faire sentir La fermeture des Consulats généraux du Sénégal à l’étranger, commence déjà à se faire sentir. En effet, renouveler son passeport, obtenir son acte de mariage ou un laissez-passer, n’est plus possible.

Selon iGFM qui partage l’information, c’est ce qui suscite une vive colère d’une partie de la diaspora. Cette fermeture touche directement les personnes vivant avec un handicap, ainsi que celles qui s’apprêtaient à voyager.



Pour rappel, hier, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a informé de la décision de fermeture provisoire des Consulats à l’étranger.



Une décision qui fait suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l’étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York.



