Fermeture des bars, discothèques et autres : voici l’arrêté du gouverneur de la région de Dakar Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 21:04 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall a sorti un arrêté pour mettre en application les mesures prises vendredi par le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye.



Source : Source : https://xalimasn.com/fermeture-des-bars-discothequ...

